Что мне дали 1,5 года без алкоголя

Ведь 1,5 года не пила алкоголь.

Конечно это случилось после того, как выпила лишнего и с утра было очень плохо и стыдно)

Как говорится, человек никогда не бросает есть сахар, курить, пить, есть, не идет в спортзал и не начинает все остальные аскезы с покоя;) Всегда причина – большое внутреннее напряжение. Есть даже такой термин агедонизм. Отказ от наслаждения жизни от страха.

Узнав об этой информации – проанализировала, согласилась, решила немного попустить натяжение. Месяц назад отпустила "содержание"

Но все еще считаю этот опыт – одним из лучших в жизни для здоровья так точно:

не существует безвредной дозы алкоголя – это легкий яд. Поэтому реакция организма как на яд: тошнота, сердцебиение, головные боли, нарушение функций.

1. Экономия в 2 раза в ресторанах и кафе. Еда стоит столько же, сколько алкоголь.

2. Никакой головной боли после тусовок и вообще за это время головная боль была 1-2 раза, до того точно чаще.

3. Ни разу не почувствовала, что мне как-то "не весело", что я обделена. Хотя взгляды официантов после фразы не пью - не очень дружны)

4. Через 6 месяцев, я не посещая косметолога, однажды посмотрев в зеркало не поверила, потому что вид был как после мезотерапии, аппаратов и масок еженедельно. Только через час поняла от чего так могло случиться. Шок. Особенно когда вижу фото до и после. Вам не покажу) потому что интернет ничего не забывает) просто поверьте. Разница есть. При том, что я пила бокал или 2 в неделю, только белое сухое или просеко.

5. Мое окружение тоже перестало пить. Многих вдохновил пример и вид с утра) никаких отеков и помятостей.

6. Продажи вина в мире падают из-за тренда не пить. Из разговоров с производителями вина за границей.

7. Выпив впервые 50 г шампанского сразу почувствовалась разница в языке. Произношение смазано. Через час отошел эффект и поняла, что хочу спать.

8. Печень очевидно так счастлива и так восстановилась, что сейчас от просеко и апероля никаких болей, неприятностей от слова вообще, хотя говорю больше нужного)

9. Эффект без алкоголя очень понравился, но не делаю из этого категорических выводов и не хочу напряженных запретов самой себе.

10. Эксперимент считаю удачным и эффективным, с выводами и пользой.