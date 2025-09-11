Идеальные куриные нагетсы без фритюра

Я обожаю курицу и хрустящие панированные блюда и наконец у меня появился аэрогриль – даже больше – мультипечь Ninja позволяющая готовить здоровые вкусности быстрее и полезнее чем обычно!

Поэтому к приготовлению:

500г куриное филе

100г йогурт греческий

специи: копченая паприка, сухой чеснок, сухой орегано, можно добавить немного сухой карри, сухой чили по желанию, 5г соль, черный перец, мускатный молотый орех, свежий чабрец.

не сладкие кукурузные хлопья

2 яйца

1 ложка кетчупа или шрирачи

мука для панировки

Немножко масла для жарки

куриное филе режу "нагетсами" - то есть прямоугольниками толщиной до 1 см,

добавляю греческий йогурт, все специи которые вы хотите и соль, свежий чабрец и оставляю на часок где-нибудь промариноваться (можно даже на ночь в холодильник под пленку)

измельчаю до средней крупности кукурузные хлопья, яйца смешиваю с кетчупом и немного подсаливаю,

маринованные наггетсы обваливаю в муке, затем в яйце, затем в хлопьях, каплю ломи маслом и ставлю в разогретую на 200градусов мультипечь Ninja на 7 мин!

вкусная ароматная и хрустящая курица готова.

Для гарнира так же готовил батат, ну можно на 1 минутку дольше его держать, если любите более мягкую текстуру.

Сделайте соус тар-тар для ваших вкусностей – и будет вам кулинарное счастье.

Обнимаю