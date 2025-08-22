Кабачковые оладьи по-новому: получаются ну очень вкусные

В сезон, когда есть много молодых и вкусных овощей, эти оладьи порадовали меня своей свежестью и ароматом. Думаю, они подойдут и на завтрак, и на любой приём пищи!

Для оладий:

2 молодых кабачки

1/3 молодой фиолетовой капусты

Пучок зелени – укроп и петрушка

1 большая красная луковица

2 кочана кукурузы

3 средних яйца

5-6 ст ложек муки

Соль, перец

Кабачки нарезаю практически жульеном – более толстой соломкой

Капусту шинкую

Зелень сечу

С кукурузы срезаю сладкие зерна

Салатную луковицу режу перышком.

Все смешиваю, добавляю яйца, перемешиваю, подсыпаю муку, соль и перец по желанию. С мукой не переборщивайте – вкуснее, когда оладий более овощной!

На горячую сковороду кладу оладий, делаю его не слишком толстым, но и не слишком тонким, чтобы все держалось вместе.

Обжариваю на среднем огне по обе стороны по несколько минут. Можно переворачивать несколько раз, чтобы яйцо прожарилось, а овощи при этом оставались немного хрустящими.

Получилось ну очень вкусно.