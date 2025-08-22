Кабачковые оладьи по-новому: получаются ну очень вкусные
В сезон, когда есть много молодых и вкусных овощей, эти оладьи порадовали меня своей свежестью и ароматом. Думаю, они подойдут и на завтрак, и на любой приём пищи!
Для оладий:
2 молодых кабачки
1/3 молодой фиолетовой капусты
Пучок зелени – укроп и петрушка
1 большая красная луковица
2 кочана кукурузы
3 средних яйца
5-6 ст ложек муки
Соль, перец
Кабачки нарезаю практически жульеном – более толстой соломкой
Капусту шинкую
Зелень сечу
С кукурузы срезаю сладкие зерна
Салатную луковицу режу перышком.
Все смешиваю, добавляю яйца, перемешиваю, подсыпаю муку, соль и перец по желанию. С мукой не переборщивайте – вкуснее, когда оладий более овощной!
На горячую сковороду кладу оладий, делаю его не слишком толстым, но и не слишком тонким, чтобы все держалось вместе.
Обжариваю на среднем огне по обе стороны по несколько минут. Можно переворачивать несколько раз, чтобы яйцо прожарилось, а овощи при этом оставались немного хрустящими.
Получилось ну очень вкусно.