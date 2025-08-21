Котлеты из яиц – простая магия на сковородке

Котлеты из яиц – простая магия на сковородке!

Иногда для счастья нужно совсем немного – несколько яиц, немного сыра и капелька любви.

А результат? Нежные ароматные котлетки, от которых трудно оторваться.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 400 гр

Соль – 1 ч. л.

Яйцо сырое – 1 шт

Сыр твердый – 200 гр

Зелень по вкусу

Яйца вареные – 5 шт

Мука – 4 ст. л.

Приготовление:

Твердый сыр натираем, вареные яйца режем мелким кубиком.

Соединяем с кисломолочным сыром, добавляем сырое яйцо, соль, зелень и муку.

Перемешиваем в однородную массу и формируем котлетки.

Обжариваем по обе стороны на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

Выходит так вкусно, что даже соседи начнут искать повод посетить чай.