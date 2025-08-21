Котлеты из яиц – простая магия на сковородке
Котлеты из яиц – простая магия на сковородке!
Иногда для счастья нужно совсем немного – несколько яиц, немного сыра и капелька любви.
А результат? Нежные ароматные котлетки, от которых трудно оторваться.
Ингредиенты:
Сыр кисломолочный – 400 гр
Соль – 1 ч. л.
Яйцо сырое – 1 шт
Сыр твердый – 200 гр
Зелень по вкусу
Яйца вареные – 5 шт
Мука – 4 ст. л.
Приготовление:
Твердый сыр натираем, вареные яйца режем мелким кубиком.
Соединяем с кисломолочным сыром, добавляем сырое яйцо, соль, зелень и муку.
Перемешиваем в однородную массу и формируем котлетки.
Обжариваем по обе стороны на небольшом количестве масла до золотистой корочки.
Выходит так вкусно, что даже соседи начнут искать повод посетить чай.