Малиновые синабоны: красивая и вкусная выпечка

Я обожаю лакомство и эксперименты и на этот раз я приготовил для вас эти известные булочки с корицей и с малиной.

Тесто:

300 мл молока

10г сухих дрожжей (25 г свежих)

60г сахара

150 г муки

Смешиваю все ингредиенты и даю подойти.

Далее:

щепотка соли

110г яйца – 2 шт.

90г сахара

460г ( до 500) муки

125 г масла 82%

в первое тесто добавляю яйца и сахар, хорошо перемешиваю, добавляю муку и

замешиваю тесто и в конце вмешиваю кусочками масло комнатной температуры.

Лучше все это делать комбайном

Даю тесту подойти.

Делаю малиновый "кюли"

250 г замороженной малины

40 г сахара, довожу до кипения и протираю через сито

Получится около 220г сладкого "сока"

120г такого сока смешиваю с 7г крахмала и довожу до кипения и охлаждаю – это будет для начинки.

Остаток пойдет на крем

подошедшее тесто валкую тоненьким слоем, прямоугольником на столе (стол и руки немного смазываю маслом)

На тесто мажу мягкое сливочное масло и посыпаю смесью сахара и корицы:

125 г сливочного масла

160г сахара

15г корицы

добавляю

малиновый кюли через кондитерский мешок.

сворачиваю в не плотный рулет,

Нарезаю нитью на 12-14 шт.

кладу на противень и даю хорошо подойти.

Выпекаю при температуре 185 градусов 15-17 мин с конвекцией. Проверяйте, чтобы они были готовы!

далее булочки еще в духовке поливаю подготовленной заливкой 75г молока 60г сахара (просто до кипения довести) и даю еще 1-1.5 мин допечься и пропитаться.

достаю, немного охлаждаю и намазываю кремом:

300-350г сыра типа Филадельфия

40 г сахара или пудры

80-90 г малинового пюре

Вкусные вам впечатления.