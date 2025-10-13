Новые исследования о шоколаде: что обнаружили о наиболее противоречивом продукте

Шоколад входит в круг самых противоречивых пищевых продуктов. Его считают и суперфудом благодаря потенциальным полезным свойствам для сердца, мозга и противовоспалительным эффектам, но в то же время критикуют как сладкий и жирный вредный продукт, потребление которого может быть чрезмерным и вредным.

Исследования влияния шоколада на здоровье достаточно сложны. Различия в образе жизни, диете и персональных факторах как генетика или состояние здоровья означают, что результаты могут быть не релевантными ко всем людям.

Кроме того, в исследованиях "темный шоколад" может означать широкий спектр довольно разных продуктов: какао-порошок, пищевые добавки или конфеты, а такие существенные отличия затрудняют сравнение результатов.

Ученые сходятся в одном. Если у шоколада есть полезные свойства для здоровья, то они связаны с флавонолами — растительными соединениями, которые, как считается, поддерживают здоровье сердца, улучшают функцию сосудов и уменьшают воспаление.

Это открытие изменило направление исследований шоколада в сторону изучения того, как флавонолы могут замедлять хроническое воспаление, естественно усиливающееся с возрастом и увеличивающее риски для здоровья, в частности для сердца и сосудов.

Влияние флавонолов на воспаление

В совершенно свежем исследовании ученых Гарвардской школы общественного здоровья, результаты которого опубликованы в сентябре 2025 года, люди, которые в течение двух лет ежедневно принимали добавку с флавонолами какао, имели значительно более низкий уровень С-реактивного белка (маркера воспаления, связанного с сердечными заболеваниями) по сравнению с теми заболеваниями.

Это также объясняет, почему участники исследования COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), принимавшие ту же добавку, имели на 27% более низкий риск смерти от сердечных заболеваний.

Воздействие флавонолов на работу сердца и сосудов может быть ключевым: улучшение кровотока помогает организму контролировать воспалительные процессы и поддерживать здоровое состояние сосудов по мере старения.

Если флавонолы какао помогают снизить или замедлить повышение уровня C-реактивного белка со временем (или, как говорят ученые, улучшить его "траекторию"), это объясняет, как какао снижает риски для сердца и сосудов.

Идея о том, что флавонолы оказывают влияние на сосудистую систему, согласуется с другими исследованиями, что связывает их с противодействием возрастным повышением и колебаниям артериального давления.

Однако эти результаты имеют свои ограничения: четыре других биомаркера воспаления не изменились. По мнению ученых, другие маркеры могут быть менее чувствительными к пищевым факторам.

Один вывод очевиден. Питание оказывает большое влияние на здоровье и старение. Воспаление регулируется иммунной системой, около 70% которой находится в кишечнике. Поэтому обращать внимание на качество употребляемой пищи и подкармливать кишечник очень важно для общего здоровья.

В исследовании люди принимали ежедневно 500 мг флавонолов какао, однако не обязательно это делать. Лучше всего сосредоточиться на последовательных реалистичных изменениях. Можно каждое утро добавлять экстракт какао в кофе или просто потреблять больше продуктов, богатых флавонолами, такими как ягоды, чай и красный виноград. А если вы любите темный шоколад, ешьте его, но в умеренных количествах: до 30-60 г в день.