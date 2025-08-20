Рыба на пергаменте в собственном соке за 10 минут: интересный рецепт

На Привозе говорят: "если рыбка — это сочная!" А я добавлю: если рыбка – то в пергаменте. Так она готовится в своем соке, без капли масла на плите.

Попробуйте мой экспресс-рецепт с каперсами, томатами и пергаментом.

Ингредиенты (на 1 порцию):

• Помидоры – 2 шт (примерно 200 г);

• Анчоусы, или они же хамса, или они же тюлечки – от 5 штук;

• Чеснок – 1 зубчик;

• Цедра лимона – из ¼ лимона;

• Каперсы – 1 ч. л;

• Петрушка – 1 веточка;

• Соль – по вкусу;

• Оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры толстыми кружочками и выложите на пергаментный лист.

2. Посолите. Добавьте анчоусы, измельченный чеснок, цедру лимона, каперсы, рубленую петрушку.

3. Полейте оливковым маслом. При желании сбрызните сверху лимонным соком.

4. Плотно заверните в пергамент конвертиком.

5. Готовьте в микроволновке 7–10 минут или в духовке при 180°C около 15 мин.

6. Подавайте прямо в пергаменте. Так вкуснее – и почти без мытья посуды.