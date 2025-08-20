Рыба на пергаменте в собственном соке за 10 минут: интересный рецепт
На Привозе говорят: "если рыбка — это сочная!" А я добавлю: если рыбка – то в пергаменте. Так она готовится в своем соке, без капли масла на плите.
Попробуйте мой экспресс-рецепт с каперсами, томатами и пергаментом.
Ингредиенты (на 1 порцию):
• Помидоры – 2 шт (примерно 200 г);
• Анчоусы, или они же хамса, или они же тюлечки – от 5 штук;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Цедра лимона – из ¼ лимона;
• Каперсы – 1 ч. л;
• Петрушка – 1 веточка;
• Соль – по вкусу;
• Оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте помидоры толстыми кружочками и выложите на пергаментный лист.
2. Посолите. Добавьте анчоусы, измельченный чеснок, цедру лимона, каперсы, рубленую петрушку.
3. Полейте оливковым маслом. При желании сбрызните сверху лимонным соком.
4. Плотно заверните в пергамент конвертиком.
5. Готовьте в микроволновке 7–10 минут или в духовке при 180°C около 15 мин.
6. Подавайте прямо в пергаменте. Так вкуснее – и почти без мытья посуды.