Сахарозаменители: что вы пьете на самом деле?

Сладкое хочется всем. И пока диетологи спорят, производители тихонько добавляют "нулькалорийные" подсластители повсюду – от йогуртов до "фитнес-батончиков".

Но что делается в теле после этих "невинных" Е-добавок?

Сахарин (Е954)

Его добавляют в диетические напитки, жвачку, таблетки-сахарозаменители.

Но он потенциальный канцероген, оказывающий влияние на гены, связанные с онкопроцнсами, нарушение микробиоты.

Аспартом (Е951)

В напитках "лайт", жвачки, десерты "0 калорий".

Также проблемный: распадается к метанолу и нейроактивным аминокислотам → возможны головные боли, нейротоксичность, риски для мозга. Имеет статус "возможно канцерогенный".

Фруктоза (кристаллическая, добавляемая в сладости и сладкие напитки)

Все продукты для диабетиков, к сожалению, большинство сиропов.

Очень проблемная: способствует стеатозу (наключению жира и печени), ускоряет атеросклероз и подагру. Безопасна только в ягодах и фруктах, а не в порошке.

Эритрит (Е968)

Эх, казалось, вот оно: и сладко, и безопасно; он в кето-сладкостях, батончиках, шоколаде "без сахара".

Проблемы тоже имеет: когда его многовато в крови (это когда сыпят пирожные, напитки), тот связан с риском тромбозов и агрегацией тромбоцитов. Ну обидно же.

Сукралоза (Е955).

Этот заменитель сахара на рынке уже 40 лет.

Хваленый и нас уверяли, что безопасен.

Клали в Zero-напитки, протеиновые батончики, йогурты "без сахара".

Также проблемная:

в кишечнике образует сукралозу-6-ацетат, которая:

делает кишечник проницаемым ("leaky gut"),

повреждает ДНК,

активирует воспаление,

блокирует CYP1A2 и CYP2C19 → нарушает метаболизм лекарства.

То есть совсем не годится. Вот статья.

Стевия

Добавляют в чаи, десерты, подсластители "натуральные".

Плюсы: растительное происхождение, не поднимающее глюкозу.

Минусы тоже имеют, к сожалению: в высоких дозах возможны гормональные эффекты (антиандрогенное действие), вздутие, горьковатый привкус. Часто смешивают с эритритом → "комбоэффект".

Алюллоза (Allulose/psicose) – очень модный заменитель сахара, все о нем говорят, последний "писк" в подсластителях.

Добавляют в фитнес-десерты", протеиновые батончики, сиропы.

Плюсы: минимальное влияние на глюкозу и инсулин, низкая калорийность.

Минусы: в больших дозах (например, когда кладут в домашние пирожные) → вздутие, диарея; кроме того, данных о долгосрочной безопасности пока мало.

ИТОГ

Сахарозаменители, друзья - "этакая" сладкая замена.

Одни из них повреждают ДНК, другие – печень или сосуды, третьи – микробиота.

Поэтому иногда чайная ложка нормального сахара — меньше зло, чем "волшебный ноль калорий".

Всем - хорошего дня, а вечером - спокойной ночи и ....чашечку травяного чая, можно с маленькой ложечкой меда

Добавлю: сахар и мед (меньше) поднимают уровень глюкозы. Чтобы избежать негативных воздействий - съели/выпили немного чего-то "глюкозного" - подвигайтесь!

"Поели (попили) - походили!"

