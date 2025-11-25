Сахарозаменители: что вы пьете на самом деле?
Сладкое хочется всем. И пока диетологи спорят, производители тихонько добавляют "нулькалорийные" подсластители повсюду – от йогуртов до "фитнес-батончиков".
Но что делается в теле после этих "невинных" Е-добавок?
Сахарин (Е954)
Его добавляют в диетические напитки, жвачку, таблетки-сахарозаменители.
Но он потенциальный канцероген, оказывающий влияние на гены, связанные с онкопроцнсами, нарушение микробиоты.
Аспартом (Е951)
В напитках "лайт", жвачки, десерты "0 калорий".
Также проблемный: распадается к метанолу и нейроактивным аминокислотам → возможны головные боли, нейротоксичность, риски для мозга. Имеет статус "возможно канцерогенный".
Фруктоза (кристаллическая, добавляемая в сладости и сладкие напитки)
Все продукты для диабетиков, к сожалению, большинство сиропов.
Очень проблемная: способствует стеатозу (наключению жира и печени), ускоряет атеросклероз и подагру. Безопасна только в ягодах и фруктах, а не в порошке.
Эритрит (Е968)
Эх, казалось, вот оно: и сладко, и безопасно; он в кето-сладкостях, батончиках, шоколаде "без сахара".
Проблемы тоже имеет: когда его многовато в крови (это когда сыпят пирожные, напитки), тот связан с риском тромбозов и агрегацией тромбоцитов. Ну обидно же.
Сукралоза (Е955).
Этот заменитель сахара на рынке уже 40 лет.
Хваленый и нас уверяли, что безопасен.
Клали в Zero-напитки, протеиновые батончики, йогурты "без сахара".
Также проблемная:
в кишечнике образует сукралозу-6-ацетат, которая:
- делает кишечник проницаемым ("leaky gut"),
- повреждает ДНК,
- активирует воспаление,
- блокирует CYP1A2 и CYP2C19 → нарушает метаболизм лекарства.
То есть совсем не годится. Вот статья.
Стевия
Добавляют в чаи, десерты, подсластители "натуральные".
Плюсы: растительное происхождение, не поднимающее глюкозу.
Минусы тоже имеют, к сожалению: в высоких дозах возможны гормональные эффекты (антиандрогенное действие), вздутие, горьковатый привкус. Часто смешивают с эритритом → "комбоэффект".
Алюллоза (Allulose/psicose) – очень модный заменитель сахара, все о нем говорят, последний "писк" в подсластителях.
Добавляют в фитнес-десерты", протеиновые батончики, сиропы.
Плюсы: минимальное влияние на глюкозу и инсулин, низкая калорийность.
Минусы: в больших дозах (например, когда кладут в домашние пирожные) → вздутие, диарея; кроме того, данных о долгосрочной безопасности пока мало.
ИТОГ
Сахарозаменители, друзья - "этакая" сладкая замена.
Одни из них повреждают ДНК, другие – печень или сосуды, третьи – микробиота.
Поэтому иногда чайная ложка нормального сахара — меньше зло, чем "волшебный ноль калорий".
Всем - хорошего дня, а вечером - спокойной ночи и ....чашечку травяного чая, можно с маленькой ложечкой меда
Добавлю: сахар и мед (меньше) поднимают уровень глюкозы. Чтобы избежать негативных воздействий - съели/выпили немного чего-то "глюкозного" - подвигайтесь!
"Поели (попили) - походили!"
В моем ТГ под этим постом – целая дискусионная тема подсластителей:
- мальтодекстрин
- кленовый сироп
- сироп топинамбура
- сироп агавы
- цикламат