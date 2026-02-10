Вареники с вишней как у бабушки
Есть блюда, которые возвращают в детство из первого кусочка. Эти вареники именно таковы.
Для теста:
• Молоко – 250 мл
• Масло растительное — 1 ст. л.
• Яйцо — 1 шт
• Мука – 450–500 г
• Соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
• Замороженная вишня
• Сахар – по вкусу
• Кисломолочный творог - 200 г
• Сахарная пудра – 2 ст. л.
Для соуса:
• Вишневый сок - 300 мл
• Сахар – по вкусу
• Крахмал – 1 ст. л.
• Ванильный экстракт – 5 г
• Вода - 40 мл
Способ приготовления:
1. В чашу комбайна влейте молоко, растительное масло, добавьте яйцо и соль. Постепенно всыпать муку и замесить эластичное тесто. Накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 30 минут.
2. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто.
3. С помощью стакана вырежьте кружочки.
4. Кисломолочный творог смешайте с сахарной пудрой до однородности.
5. На каждый кружочек выложите сначала творожную массу, затем вишню и немного сахара. Залепите вареники.
6. Варите в подсоленной воде до момента, когда они всплывут на поверхность.
7. Для соуса: в сотейник вылейте вишневый сок, добавьте сахар и доведите до кипения. Крахмал разведите в воде и тонкой струйкой влейте в сок, постоянно помешивая — соус быстро загустеет.
8. Подавайте вареники с соусом и сметаной. По желанию – добавьте мяту.