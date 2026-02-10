Вареники с вишней как у бабушки

Есть блюда, которые возвращают в детство из первого кусочка. Эти вареники именно таковы.

Для теста:

• Молоко – 250 мл

• Масло растительное — 1 ст. л.

• Яйцо — 1 шт

• Мука – 450–500 г

• Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

• Замороженная вишня

• Сахар – по вкусу

• Кисломолочный творог - 200 г

• Сахарная пудра – 2 ст. л.

Для соуса:

• Вишневый сок - 300 мл

• Сахар – по вкусу

• Крахмал – 1 ст. л.

• Ванильный экстракт – 5 г

• Вода - 40 мл

Способ приготовления:

1. В чашу комбайна влейте молоко, растительное масло, добавьте яйцо и соль. Постепенно всыпать муку и замесить эластичное тесто. Накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 30 минут.

2. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто.

3. С помощью стакана вырежьте кружочки.

4. Кисломолочный творог смешайте с сахарной пудрой до однородности.

5. На каждый кружочек выложите сначала творожную массу, затем вишню и немного сахара. Залепите вареники.

6. Варите в подсоленной воде до момента, когда они всплывут на поверхность.

7. Для соуса: в сотейник вылейте вишневый сок, добавьте сахар и доведите до кипения. Крахмал разведите в воде и тонкой струйкой влейте в сок, постоянно помешивая — соус быстро загустеет.

8. Подавайте вареники с соусом и сметаной. По желанию – добавьте мяту.