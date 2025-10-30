Ватрушки с кремом и карамелизированной грушей
Не все десерты должны быть сложными.
Так что эти булочки получатся абсолютно у каждого.
Ингредиенты (8 булочек):
Тесто:
• Молоко – 150 мл (теплое);
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 50 г;
• Соль – 5 г;
• Сливочное масло – 100 г (растопленное);
• Дрожжи – 11 г;
• Мука – 450 г;
• 1 яйцо – для смазки.
Крем:
• Молоко – 400 мл;
• Яйца – 3 шт;
• Ваниль – 1 ст. л.;
• Сахар – 70 г;
• Кукурузный крахмал – 30 г.
Карамелизованная груша:
• Груша – 2 шт;
• Сахар – 2 ст. л.;
• Сливочное масло – 1 ст. л.;
• Капля лимонного сока.
Крошка:
• Сливочное масло (растопленное) – 30 г;
• Мука – 70 г;
• Сахар – 10 г.
Способ приготовления:
1. Тесто.
В теплое молоко добавьте яйца, сахар и дрожжи. Перемешайте.
Добавьте соль, масло, постепенно всыпайте муку. Замесите в гладкую структуру.
Выложите в смазанную миску, накройте и оставьте на 1–2 часа до увеличения вдвое.
2. Крем.
Смешайте молоко, яйца, сахар и ваниль. Отлейте часть, добавьте крахмал, поверните к сотейнику и варите, помешивая, пока не загустеет. Охладите.
3. Карамелизованная груша.
На среднем огне растопите масло с сахаром в карамель, добавьте груши. Обжарьте 3-5 минут до мягкости.
4. Крошка.
Смешайте масло, муку и сахар до образования крошки.
5. Формирование.
Разделите тесто на шарики по 70–80 г, оставьте на 40 мин.
Сделайте углубление, наполните кремом и карамелизированной грушей, сверху – крошка.
Смажьте яйцом и выпекайте при 200°C 15–18 минут до золотистой корочки.