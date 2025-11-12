Закарпатский бограч с чипетками: как приготовить
Бограч. Его готовят в Закарпатье. Супер наваристый, островатый, вкусный густой суп в казане, и обязательно с паприкой, но, конечно, можно готовить и дома на плите - будет тоже вкусно!
Ну-ка готовить!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
300-350 г копченой подбрюшины
800 г говяжьей лопатки
800 г свиных копченых ребер
3 шт моркови – 500 г
4-5 шт лука – 600 г
3 шт перец красный сладкий - 400 г
50 г паприка сухая
3-4 шт свежих томатов
5 шт картофеля – 800 г
1ст.л тмин обязательно
черный и ароматный перцы
зелень петрушки и зеленый лук
чеснок, соль и острый перчик, кориандр по желанию
воды 3 л, примерно
эрос пишта – специальная острая паста если есть
чипетки - такие маленькие клецки - которые приготовлены прямо из яйца и муки с щепоткой соли - консистенция теста - как домашние сметана
Разогреваю котел
Достаточно мелко нарезаю подбрюшину и на среднем огне выжариваю ее в шкварки
Добавляю нарезанную говядину (можно брать и говяжьи ребра) и жарю не помешивая пока не образуется корочка на мясе
Далее добавляю довольно крупно порезанную морковь, обжариваю
Добавляю лук, снова обжариваю
Добавляю паприку и иссеченный острый перец, перемешиваю и здесь. Главное, чтобы не пригорела, потому что будет горчить.
Теперь кладу томаты и свежий перец, перемешиваю, заливаю водой и закладываю копченые ребра, соль.
Теперь накрываю крышкой и так готовлю на маленьком огне. Пусть все тушится пока говядина не размякнет – часа 2
Далее бросаю порезанный картофель,
проверяю на соль и добавляю все специи и томлю еще минут 20
в конце просто ложкой делаю маленькие кнельки из яичного теста и бросаю сразу в кипящий бограч – когда все закипело – готово!
Подаю щедро засыпав в котел петрушку, зеленый лук и чесноком 5-6 зубчиков.