Замедляющие старение продукты: результаты исследований

Старение является основным фактором риска развития неинфекционных заболеваний, которые значительно ухудшают качество и уменьшают продолжительность жизни. Для оценки биологического старения используются математические алгоритмы, применяемые к моделям метилирования ДНК, известных как эпигенетические часы.

Эпигенетический или биологический возраст отражает функциональные и структурные изменения в организме человека, в частности клеток, что позволяет прогнозировать продолжительность жизни и риск возникновения возрастных заболеваний. Он отличается от хронологического возраста. Модели метилирования ДНК, являющиеся химическими метками на ДНК, способны указывать, стареет ли человек быстрее или медленнее.

Ученые Университета Вашингтона и других университетов США изучали, как потребление тех или иных продуктов влияет на эпигенетический возраст. Они использовали эпигенетические часы Горвата, которые учитывают 353 маркера генома человека для определения биологического возраста организма. Результаты были опубликованы в мае 2025 г. в журнале Aging.

В исследовании приняли участие здоровые мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. В течение восьми недель они питались растительной, богатой питательными веществами диетой, а также придерживались рекомендаций относительно физических упражнений, сна и управления стрессом.

Исследователи обнаружили, что у субъектов, употреблявших большее количество продуктов с метиладаптогенами, к которым относят куркуму, розмарин, чеснок, ягоды, зеленый чай и китайский чай улун, наблюдалось уменьшение эпигенетического возраста. Эти преимущества оставались значительными даже после учета изменений веса и начального эпигенетического возраста участников. Следовательно, продукты оказывали непосредственное влияние на маркеры старения.

Природные соединения, содержащиеся в метиладаптогенах, влияют на поведение генов, в частности на метилирование ДНК. Предыдущие исследования показали, что эти соединения способны поддерживать здоровое старение и помогают снизить риск сердечных заболеваний и ухудшения когнитивных функций.

Хотя в этом исследовании участвовала небольшая группа мужчин среднего возраста, оно дополняет данные глобальных исследований, показывающих, что диеты, богатые полифенолами, содержащимися в овощах, фруктах и чаях, связаны с замедлением старения. В частности, такие преимущества для здоровья имеют средиземноморская и традиционная японская диета.

Следовательно, с помощью питания можно замедлить биологическое старение и поддержать здоровье в долгосрочной перспективе.