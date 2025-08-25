Жареные хрустящие карасики: рецепт

Помню, как ездил с дедушкой на рыбалку. Жареные, маленькие, собственноручно пойманные – сплошное наслаждение с детства. Вы ведь такое ели?

Секретов почти нет: свежий улов, маленькие карасики. Почистить их, обязательно часто надрезать по мелким косточкам на спине – так мы их измельчаем.

Затем посолить и поперчить, обвалять в муке и обжарить на среднем огне в масле. Будут душистые и хрустящие, как семечки! Есть можно сразу со всем, кроме головы и позвоночника.

Я еще люблю соус к ним: сметана, рубленая зелень укропа (можно добавить и петрушки), лимонный сок, соль и хрен. Ох, вкусняшка! Кто желает – может еще и чесноку добавить.

Но готовить лучше во дворе или на природе, потому что дома аромат жареных карасиков дойдет до всех соседей.