Гости будут в восторге: рецепт маринованных помидоров 'в снегу'

Консервированные помидоры – это не только вкусный способ сохранить летние овощи, но и хорошее украшение зимних запасов. Особый рецепт "помидоров в снегу" придает томатам не только насыщенный вкус, но и эффектный вид.

Как сообщает кулинарный YouTube-канал Лилии Цвет, такие помидоры получаются кисло-сладкими, очень ароматными и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Чеснок, который добавляется в рецепт, впоследствии тоже можно использовать для салатов или других блюд.

Для приготовления понадобится 2 кг помидоров, 180 г чеснока, 1,5 л воды, 150 мл уксуса (9%), 3 столовых ложки соли и 6 столовых ложек сахара.

Процесс достаточно прост. Сначала помидоры моют и плотно выкладывают в банки, после чего заливают крутым кипятком и оставляют под крышками на 20 минут. Затем воду сливают в кастрюлю, добавляют сахар и соль, доводят до кипения и только в конце вливают уксус. Чеснок натирают на мелкой терке и раскладывают по банкам – в пропорции на три литровых банка.

Завершающий этап – залить помидоры горячим маринадом, плотно закрутить, перевернуть банки вверх дном и укутать покрывалом до полного охлаждения. В результате получаются яркие, аппетитные и вкуснейшие "помидоры в снегу".

