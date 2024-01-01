Как на украинском будет 'под открытым небом': Языковед назвал благозвучное соответствие

Многие не знают, как правильно перевести русское выражение "под открытым небом" на украинский. Ошибочно некоторые переводят фразу дословно.

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Однако "під відкритим небом" – неправильно. Об этом для "Сніданку з 1+1" рассказал языковед Александр Авраменко.

"Соответствие российского соединения "под открытым небом" – "просто неба". Поэтому правильно сказать "музей просто неба", – подчеркнул языковед.

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В то же время фразеологизм "просто неба" имеет два значения. Первое – во дворе, не в помещении, а второе значение такое – повернувшись лицом к небу, лицом вверх.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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