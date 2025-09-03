Кот ворует еду: причины и методы борьбы

Некоторые кошки воруют еду даже тогда, когда их хорошо кормят. Понимание причин такого поведения поможет и владельцу, и самому любимцу. Для хозяина эта привычка станет менее раздражительной, а для животного безопаснее, ведь человеческая пища может быть вредной или даже токсичной.

Об этом пишет Pets Radar. Если кот регулярно тянет продукты со стола, он рискует потреблять избыточное количество калорий и со временем прибавить лишний вес. Поэтому важно с раннего возраста приучать его к специальному корму – сухому или влажному. Однако отказать любимца от "охотничьих инстинктов" бывает непросто. В человеческой пище больше жира и сахара, поэтому она кажется привлекательной, но наносит вред здоровью кота.

Ветеринар Джоанна Вуднатт объясняет, что животное может воровать пищу по разным причинам: чувство голода, желание получить внимание или простое любопытство. Если хозяин не забывает кормить своего питомца, а он все равно постоянно ищет пищу, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, например, о гипертиреозе или диабете. В таком случае следует обратиться к врачу.

Иногда кот появляется у хозяина именно тогда, когда тот готовит, таким образом он стремится быть привлеченным или просто пытается привлечь внимание, даже если реакция отрицательная. Однако следует помнить, что некоторые продукты категорически опасны для кошек: лук, шоколад, изюм, мясная веревка, фольга или острые кости.

Чтобы отучить кота от привычки воровать еду, не стоит угощать его продуктами со стола и разрешать другим делать то же самое. Все остатки нужно быстро убирать, а еду не оставлять в свободном доступе. Уднатт советует даже не оставлять грязную посуду в мойке, чтобы животное не привыкало доедать остатки. Если кот прыгает на стол, помогут полоски двустороннего скотча или специальные датчики движения, отпугивающие животное безопасными струями воздуха.

