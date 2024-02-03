На Ближнем Востоке нашли 'гипсовые черепа' в возрасте 9000 лет, назначение которых до сих пор остается неизвестным

Около 9 тысяч лет назад, в эпоху докерамического неолита, народы Ближнего Востока практиковали удивительный ритуал: они штукатурили черепа умерших. Эти черепа, часто украшенные яркими красками и другими элементами, остаются загадкой для историков. Об этом пишет IFL.Science.

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В 1953 году археолог Кэтлин Кеньон обнаружила в Иерихоне черепа, покрытые разноцветными лепными масками и ракушками вместо глаз. Подобные черепа находили в Леванте и Анатолии.

Согласно самым распространенным пояснениям гипсовые маски надевали, чтобы "вернуть" черепа к жизни, а затем поклонялись им как фигурам предков.

В ходе раскопок исследователи проанализировали 7 оштукатуренных черепов из Тепеджик-Чифтлик (Турция). Черепа принадлежали 6 молодым людям и 1 ребенку. Материал масок был окрашен в красный и синий цвета с помощью азурита и гетита.

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Черепа Тепеджик-Чифтлик не имеют украшений, но свидетельствуют об "общем мастерстве", которое передавалось через устную культуру.

Особенно странным было то, что черепа были на несколько сотен лет старше могил, в которых их нашли, что свидетельствует о том, что их использовали в течение длительного времени, прежде чем похоронить.

Некоторые черепа имеют следы ремонта и подкраски, на других черепах мягкие ткани были удалены перед наложением гипса.

Несмотря на новые данные, исследователи не смогли окончательно объяснить, почему черепа были оштукатурены и как их использовали.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

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