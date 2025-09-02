Насморк у кошек: причины и как избавиться

Котенок может чихать по многим причинам — от обычных раздражителей в воздухе до серьезных инфекций. Своевременное определение источника проблемы поможет избежать осложнений и поскорее оказать помощь любимцу.

Об этом пишет Daily Paws. Часто чихание возникает из-за бытовых раздражителей: резких запахов моющих средств, духов, дыма или пыли. В таких случаях достаточно проветрить помещение и симптомы исчезают. Однако распространенной причиной также вирусные инфекции верхних дыхательных путей, среди которых кошачий герпесвирус и калицивироз. Они могут сопровождаться выделениями из носа, слезотечением, вялостью и потерей аппетита и особенно опасны для котят из приютов или уличных животных. В некоторых случаях чихание может свидетельствовать об аллергии, астме, воспалительных процессах в носовых ходах или даже стоматологических проблемах.

Обратиться к ветеринару следует тогда, когда чихание сопровождается гнойными или кровавыми выделениями, кашлем, потерей веса, вялостью или затрудненным дыханием. Своевременная консультация поможет подобрать правильное лечение.

Дома можно облегчить состояние котенка: позаботиться о чистом воздухе, избегать резких запахов, использовать увлажнитель или дать животному подышать паром в ванной. Также важно стимулировать аппетит ароматным кормом и создать спокойную среду для отдыха.

Надежной профилактикой является вакцинация от герпесвируса и калицивируса, а также проверка на вирус иммунодефицита и лейкоз кошек. Постоянное чихание не всегда означает болезнь, но игнорировать его нельзя – внимательность и забота обеспечат вашему пушистику быстрое выздоровление.

