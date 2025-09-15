Почему с котом нужно регулярно играть: ветеринары объяснили потребность животного

Одной из причин, почему многие выбирают именно кошек, а не собак, является их относительная неприхотливость. Хозяевам не нужно каждое утро, даже в непогоду, выходить на прогулку, убирать за ними на улице или заставлять себя гулять, если нет желания.

Однако иногда стоит задуматься: действительно ли кошки так просты в уходе? Ведь если уделять им слишком мало внимания, они могут становиться более агрессивными, чаще шипеть и даже драться. Об этом пишет Kinship.

Специалисты объясняют, что отсутствие игр может отрицательно повлиять на активных кошек. По словам ветеринарки Нелл Остерьмайер, пропуск дня или двух редко вредит, однако некоторые животные, особенно привыкшие к стабильному режиму или склонные к тревожности, могут реагировать на это скукой, лишним весом или стрессом.

Эксперт по поведению Джоуи Лусварди подчеркивает: игра – жизненно важная потребность для кошек. Ее нехватка часто провоцирует проблемы — от агрессии до таких "мелочей", как сброс предметов со стола. Хотя иногда даже длительное отсутствие развлечений не вызывает у некоторых кошек никаких изменений, риск все же существует.

Ветеринарка Виктория Кармелла добавляет, что игра нужна не только животным, но и людям, ведь укрепляет связь между хозяином и любимцем. В то же время, специалист Стивен Квандт отмечает: для активных кошек отказ от игр может обернуться стрессом и нежелательным поведением, тогда как для спокойных "диванных" кошек это может остаться незаметным.

Эксперты советуют устраивать даже короткие игровые сессии в течение дня – главное, чтобы они были регулярными. Помогут и специальные игрушки-пазлы или кормушки с угощениями, стимулирующие кошку мыслить тогда, когда хозяин не может уделить ей время.

