Подойдут людям с аллергией: топ пород кошек, от которых не будете чихать

Зуд, насморк, заложенность носа, сыпь, а иногда даже астматические приступы — типичные проявления аллергии на кошек. Она встречается вдвое чаще, чем на собаках. При этом причиной реакции является не шерсть, а белок Fel d 1, содержащийся в слюне, коже и моче животного.

Об этом пишет Martha Stewart. Когда кот вылизывает себя, слюна высыхает, а белок оседает в виде попадающих в воздух мелких частиц. Именно их люди вдыхают или затрагивают поверхности, где они накапливаются, — и начинаются симптомы.

Полностью "гипоаллергенных" кошек не существует, однако определенные породы производят значительно меньше Fel d 1 или почти не линяют, что делает их более приемлемыми для людей с легкой или умеренной аллергией. Сибирские коты, например, несмотря на пушистую шерсть, выделяют в разы меньше аллергена. Балинезийские имеют нежный мех, который почти не линяет. Ориентальные короткошерсти тоже считаются более "безопасными" благодаря гладкой шерсти. Девон-рекс и корниш-рекс известны своим волнистым почти не выпадающим покровом. Сфинксы практически без шерсти, а вот русские голубые, бенгальские, колор-пойнт короткошерстные и яванские кошки тоже нередко становятся хорошим выбором для аллергиков.

Специалисты советуют, прежде чем завести кота, обязательно провести с ним несколько часов, чтобы проверить реакцию организма.

Уменьшить проявления аллергии поможет регулярный уход: купание кота раз в 1–2 недели снижает уровень Fel d 1 почти на 80%. Следует мыть руки после каждого контакта с животным, убирать квартиру с помощью пылесоса с HEPA-фильтром, пользоваться воздухоочистителями и увлажнителями. Рекомендуют не пускать кота в спальню и пользоваться защитными чехлами на матрасах и подушках.

