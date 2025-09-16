Вкус лета зимой: рецепт консервированных кабачков с овощами

Кабачки с овощами на зиму – это вкусная и простая консервация, в которой сочетаются сезонные дары лета и ароматные специи. Благодаря легкому маринаду овощи сохраняют яркий вкус, а кабачки даже после стерилизации остаются хрустящими.

Ингредиенты:

Основные

Кабачки 2шт.

Морковь 1 шт.

болгарский перец красный 0.5 шт.

Специи

Укроп, зонтики 1 шт.

Зубки чеснока 2 шт.

Перец душистый, горошек 3 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Для маринада

Масло 1 ст. л.

Соль каменная 1 ст. л.

Сахар 2 ст. л.

Уксус 9% 2 ст. л.

К банкам добавляют чеснок, укроп, лавровый лист и душистый перец, которые придают заготовке выразительный аромат. Маринад готовится на основе воды с добавлением соли, сахара, растительного масла и уксуса — он обеспечивает овощам длительное хранение и приятный кисло-сладкий вкус.

Приготовление очень простое: овощи моют, очищают и нарезают, после чего выкладывают в стерилизованные банки вместе со специями. Сверху заливают горячим маринадом и ставят стерилизоваться примерно на двадцать минут. После этого банки закатывают, переворачивают вверх дном и оставляют под полотенцем до полного охлаждения.

