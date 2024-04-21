Забудьте об этих русских словах: как правильно сказать 'скулы', 'виски' и 'лодыжки' на украинском

С каждым днем популярность украинского языка растет, он приобретает все большее распространение. Однако существует проблема: не все погружаются в нюансы языка, что приводит к многочисленным ошибкам и использованию русских слов.

Многие, например, не знают, как правильно перевести с русского слова "скулы" или "лодыжки". Об украинских названиях этих частей тела рассказывает команда UAportal.

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В нашем языке термин "скулы" соответствует слову "вилиці". Эта часть черепа соединяется с "висками", что в переводе на русский означает "вилиці".

Что касается нижней части ноги, то слово "лодыжка" или "щиколотка" может назвать украинским как "кісточка", "щиколодка" или "ґаджала".

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких – "билет".

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