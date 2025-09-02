Залог спокойной прогулки: почему собака тянет поводок и как отучить ее от этого

Увлекая поводок, собака может быстро истощить хозяина, вызвать раздражение, а в случае с большими породами даже представлять опасность. Исправить такое поведение реально.

Для этого требуются терпение, последовательность и правильный подход. Об этом пишет SouthendDogTraining.

Почему собака тянет поводок

Любопытство. Хочет обследовать больше во время прогулки.

Хочет обследовать больше во время прогулки. Избыток энергии. Если пес не получает достаточной нагрузки, он отрывается на улице.

Если пес не получает достаточной нагрузки, он отрывается на улице. Реакция владельца. Дергая поводок назад, мы лишь провоцируем более сильное сопротивление.

Дергая поводок назад, мы лишь провоцируем более сильное сопротивление. Отсутствие навыков. Ходить рядом собаки не умеют от природы – этому нужно учить.

Основные методы

Поводок вверх, а не вспять. Легкое подтягивание сбавляет темп движения без резкого сопротивления.

Легкое подтягивание сбавляет темп движения без резкого сопротивления. Спокойствие на старте. Выходите только тогда, когда собака успокоилась — сам факт выхода должен стать наградой.

Выходите только тогда, когда собака успокоилась — сам факт выхода должен стать наградой. Команда "стоп". Как только пес тянет – остановитесь и ждите, пока натяжение ослабнет. Только после этого двигайтесь дальше.

Команда "Рядом". Начинайте тренировки в спокойном месте, используйте лакомство, поощряйте каждый шаг рядом с вами.

Начинайте тренировки в спокойном месте, используйте лакомство, поощряйте каждый шаг рядом с вами. Правильное снаряжение. Для активных собак подойдут антипоездные шлейки с передним креплением. Жесткие ошейники лучше избегать – они могут травмировать и вызвать агрессию.

Дополнительные советы

Не "разгоняйте" собаку перед прогулкой активными играми.

Игнорируйте нытье и требовательный лай - не подкрепляйте нежелательное поведение.

Учитывайте особенности породы: охотничьим или рабочим собакам нужны дополнительные игры, апорт или тренировки, потому что короткой прогулки им мало.

Когда ждать результатов

Обучение – это процесс. В среднем для формирования привычки не тянуть поводок нужно несколько недель регулярных занятий. Однако результат того стоит: вместо изнурительного "буксира" вы получите спокойные и приятные прогулки.

Собака тянет не для того, чтобы раздражать – это естественное поведение. Но с правильными способами вы можете научить его ходить рядом и сделать ежедневные выходы на улицу удобными и полезными для вас обоих.

