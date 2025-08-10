Ароматное и невероятно вкусное: рецепт 'царского' варенья из кизила

Варенье из кизила – это не просто сладкий десерт, а настоящее гастрономическое наслаждение с глубоким, насыщенным вкусом. Оно прекрасно подходит как дополнение к блинам, тортам или выпечке, а также может служить пикантным соусом к мясным блюдам.

Приготовить его дома совсем несложно, так что если у вас есть кизил, стоит попробовать результат вас приятно удивит. Об этом пишет Униан.

Классическое варенье из кизила без косточек

Ингредиенты:

кизил – 1 кг;

сахар – 500 г.

Для этого рецепта понадобится всего два ингредиента: кизил и сахар. Ягоды необходимо хорошо промыть и отнять только целые и спелые. Затем варят в небольшом количестве воды около 30-40 минут, после чего охлаждают.

Как только ягоды станут теплыми, их нужно перетереть через сито, чтобы избавиться от косточек. Получившуюся мякоть смешивают с отваром, в котором раньше варился кизил. Добавляют сахар, а по желанию – и мед для более яркого вкуса. Варенье доводят до кипения, после чего тушат на слабом огне еще примерно пол часа, регулярно снимая пену. Готовый продукт разлагают в стерильные банки и плотно закрывают.

Варенье из кизила с целыми ягодами

Ингредиенты:

кизил – 600 г;

сахар – 700 г;

вода – 200 мл.

Для этого варианта употребляют целые плоды. Ягоды несколько раз промывают, тщательно перебирают, убирая поврежденные. В кастрюле готовят сироп из воды и сахара, который после закипания варится около пяти минут.

В горячий сироп добавляют подготовленный кизил и оставляют настаиваться до полного охлаждения – лучше всего на ночь. После этого смесь снова ставят на огонь и варят 30–40 минут, пока ягоды не станут мягкими. В течение приготовления следует снимать пену. Готовое варенье горячим разливают в банки и плотно закрывают.

