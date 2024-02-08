Какие продукты категорически нельзя давать собаке: эксперты обнародовали список

Ветеринары предупреждают об опасности некоторых пищевых продуктов для домашних животных.

Желание угостить своего любимца кусочком пищи с вашего стола может быть вполне нормальным, но некоторые продукты могут быть опасны для вашего питомца, предупреждают эксперты.

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Вот 10 продуктов, которые следует всегда держать подальше от домашнего питомца:

1. Шоколад: содержит кофеин и теобромин, которые токсичны для собак и кошек. Чем темнее шоколад, тем большую опасность он представляет.

2. Виноград и изюм: могут вызвать почечную недостаточность или смерть у некоторых животных.

3. Лук и чеснок: разрушают эритроциты, вызывая анемию.

4. Бекон, ветчина и обрезки жира: могут вызвать расстройство пищеварения, рвоту, диарею и панкреатит.

5. Соленые закуски: могут вызвать рвоту, диарею, дрожь и судороги.

6. Орехи макадами: могут вызывать рвоту, слабость и дрожь.

7. Продукты с ксилитом: могут вызывать рвоту, слабость, гипогликемию, судороги и печеночную недостаточность.

8. Авокадо: содержит персин, который может вызвать рвоту и диарею. Также содержит много жира, что может привести к панкреатиту.

9. Сырое тесто: может привести к вздутию желудка, искажению желудка, отравлению алкоголем.

10. Алкогольные напитки: могут вызвать падение температуры тела, судороги, дыхательную недостаточность и смерть.

Немедленно обратитесь за ветеринарной помощью, если ваш питомец съел что-то из этого списка. Не ждите, пока у вашего питомца появятся симптомы. Не вызывайте рвоту, если это не рекомендует ветеринар.

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