Разоритесь на ветеринаров: топ признаков, свидетельствующих о слабом здоровье собаки

Собак обычно называют верными спутниками человека. На протяжении веков селекционная работа формировала породы с четко определенными функциями – от охотников и пастухов до охранников и декоративных любимцев. Впрочем, как предостерегает ветеринарный врач Бен Симпсон-Вернон, некоторые внешние черты, созданные искусственным отбором, могут оказывать негативное влияние на здоровье животных и даже сокращать продолжительность их жизни.

В видео, опубликованном TikTok, специалист обратил внимание на ряд признаков, которые, по его мнению, являются сигналом повышенного риска хронических заболеваний. Такие особенности не только снижают комфорт собаки в повседневной жизни, но могут требовать постоянного ветеринарного контроля.

Одной из проблемных черт есть короткие лапы, которые многие владельцы считают привлекательными. На самом же деле укороченные конечности ограничивают подвижность собаки, усложняют активные игры и физические нагрузки, что часто приводит к набору лишнего веса. Такие породы, как таксы, корги и бассет-хаунды, из-за особенностей строения тела подвержены деформациям конечностей, проблемам с суставами и заболеваниям межпозвонковых дисков, когда диски могут смещаться или разрываться, вызывая боль и нарушение движения.

Не менее серьезной особенностью являются выраженные кожные складки. Хотя морщинистая внешность бульдогов, шар-пеев или французских бульдогов многим кажется неотразимой, такое строение кожи создает благоприятные условия для воспалений и инфекций. Дерматит в складках возникает из-за накопления влаги и грязи, поэтому собаки с этой особенностью нуждаются в регулярном очищении кожи, чтобы избежать боли, зуда и хронических осложнений.

Еще одна распространенная проблема касается пород с короткой, сплющенной мордой – так называемых брахицефалов. К ним относятся мопсы, бульдоги, боксеры и ши-тцы. Из-за укороченных дыхательных путей таким собакам часто трудно нормально дышать, особенно во время физической нагрузки или сна. Они могут страдать от удушья, проблем с пищеварением, частого отрыгивания пищи и перегрева, поскольку им сложнее регулировать температуру тела.

Опущенные или неправильно сформированные веки также не являются безопасной чертой. Из-за того, что веки не полностью защищают глаза, слизистая постоянно подвергается раздражению. Это повышает риск развития конъюнктивита, сухости глаз и хронических воспалений, требующих длительного лечения.

Особое внимание ветеринар уделил мерлевому окрасу шерсти — пятнистому узору с приглушенными оттенками на светлом фоне. Хотя такое окрас часто сочетается с голубыми или разноцветными глазами и выглядит эффектно, ген мерль может быть связан с повышенной вероятностью нарушений слуха и зрения. У некоторых собак это приводит к частичной или полной глухоте и даже слепоте.

По словам Бена Симпсона-Вернона, любовь к внешней привлекательности не должна превалировать заботу о благополучии животного. Выбирая собаку, важно учитывать не только внешность, но и потенциальные риски для здоровья, чтобы обеспечить любимцу долгую и качественную жизнь.

