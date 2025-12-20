Созданы для дивана: топ пород собак без охотничьего инстинкта

Заводить собаку в дом с маленькими детьми, котами или мелкими животными – ответственный шаг. Ключевой фактор – уровень охотничьего инстинкта, определяющий склонность к преследованию движущихся объектов. Собаки с низким инстинктом более спокойны, менее реактивны и безопасны в быту.

Такие породы легче дрессируются, фокусируются на хозяине, а не на внешних раздражителях и хорошо адаптируются к квартире или дому. РБК-Украина собрала 8 пород, которые станут гармоничными компаньонами для многолюдных семей.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниэль – кроткий компаньон, выведенный исключительно для общения. Миролюбивый, терпеливый к детям, счастлив просто быть рядом с семьей.

Мальтезе (мальтийская болонка) – белоснежная красотка с крепким телосложением. Немного упрямая, но быстро учится поощрениям. Почти не линяет, идеальна для аллергиков.

Бишон-фризе - веселый "облачко" с пытливым умом. Легко адаптируется, прекрасно ладит с детьми и животными, обожает обучение.

Большая пиренейская собака — спокойный великан-хранитель. Выведен для защиты скота без агрессии, нежный для детей и мелких животных.

Папильон - миниатюрный интеллектуал с "бабочными" ушами. Выносливый, сообразительный, быстро учит трюки, без охотничьего инстинкта.

Померанский шпиц – пушистый аристократ. Умный, привязанный к семье, активный на коротких прогулках – гармоничен для любых условий.

Сенбернар – хороший гигант до 80 кг. Известный любовью к детям, спокоен, требует умеренной активности.

Мопс – король покоя. Выведенный как компаньон, не интересуется преследованием. Обожает тепло и внимание, но плохо переносит жару из-за строения морды.

Эти породы – безопасный выбор для семейной жизни: низкий риск конфликтов, легкое воспитание и море любви. Перед выбором оцените размер, уход за шерстью и потребности в активности – идеальная собака дополнит вашу семью.

