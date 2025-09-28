Такого вы еще не пробовали: рецепт грушево-бананового джема на зиму

Если вам нравится экспериментировать с новыми вкусами, стоит попробовать грушево-банановый джем. Он выходит сладким, нежным и имеет легкие карамельные нотки.

Такой джем идеально подходит с утренними тостами, блинами, творожниками или круасанами, а еще его можно использовать для выпечки или в качестве прослойки в тортах и рулетах. Об этом пишет Будет вкусно вместе.

Для приготовления понадобится 500 г груш, одно яблоко, три банана, 400 г сахара и столовая ложка лимонного сока. Фрукты нужно очистить и порезать кубиками, засыпать сахаром и бросить на час. Затем смесь доводят до кипения, добавляют бананы и варят на слабом огне примерно 40-50 минут, периодически помешивая. По желанию можно перебить массу блендером для однородной консистенции. Лимонный сок добавляют в конце варки, после чего горячий джем разливают в стерилизованные банки и закручивают крышками.

Чтобы получить более натуральный вкус, количество сахара можно снизить до 300 г. Мелка корицы или ванильного сахара придаст новые оттенки. Если вы хотите сохранить кусочки фруктов, не используйте блендер и варите на несколько минут меньше.

Хранить джем в закрытых банках можно до года в темном прохладном месте, а после открытия – в холодильнике не более двух-трех недель.

