Учитель объяснил, как правильно перевести 'не смотря на' на украинский

Многие не знают, как правильно перевести русские слова на украинский, поэтому пользуются суржиком. В частности, это касается высказывания "не смотря на".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно перевести эту фразу. Для "Сніданку з 1+1" он также привел пример суржика, который употребляют чаще всего.

К ним относятся слова "получається" и "канєшно". Языковед объяснил, как избегать этих слов и как их нужно заменить.

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Слово "получається" следует заменять на "виходить". Суржик "канєшно" нужно заменить "звичайно" или "звісно".

"И еще один момент - "не смотря на язык". Когда мы не принимаем чего-то во внимание, то следует сказать "не зважаючи на" или "попри". "Не смотря" мы говорим тогда, когда не направляем на что-то свой взгляд, например, "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор", – объяснил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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