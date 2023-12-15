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Учитель объяснил, как правильно перевести "не смотря на" на украинский

Анастасия Крыщук

Учитель объяснил, как правильно перевести 'не смотря на' на украинский

Многие не знают, как правильно перевести русские слова на украинский, поэтому пользуются суржиком. В частности, это касается высказывания "не смотря на".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно перевести эту фразу. Для "Сніданку з 1+1" он также привел пример суржика, который употребляют чаще всего.

К ним относятся слова "получається" и "канєшно". Языковед объяснил, как избегать этих слов и как их нужно заменить.

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Слово "получається" следует заменять на "виходить". Суржик "канєшно" нужно заменить "звичайно" или "звісно".

"И еще один момент - "не смотря на язык". Когда мы не принимаем чего-то во внимание, то следует сказать "не зважаючи на" или "попри". "Не смотря" мы говорим тогда, когда не направляем на что-то свой взгляд, например, "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор", – объяснил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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