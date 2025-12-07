Уделяйте им больше внимания: топ пород собак, склонных к депрессии зимой

С приближением зимы, когда дни становятся короче и мрачнее, многие чувствуют сезонный спад настроения. Но не только мы — наши домашние животные тоже реагируют на нехватку солнечного света. Особенно чувствительны к зимней "депрессии" рабочие и охотничьи породы собак, нуждающиеся в интенсивной умственной и физической стимуляции.

Эксперт по поведению собак Ник Джонс объясняет: бордер-колли, немецкие овчарки, пойнтеры, сеттеры и даже корги обладают высоким уровнем энергии и интеллекта. В холодное время прогулки сокращаются, активность падает, и это вызывает у них разочарование, апатию или даже депрессивные состояния. Об этом пишет Express.

Эти собаки созданы для работы. Когда стимуляция исчезает, они ощущают пустоту, подобную человеческой депрессии", — отмечает Джонс.

Признаки зимней депрессии у собаки:

отказ от прогулок или игр;

изменение аппетита (ест больше или меньше);

чрезмерный сон;

замкнутость, прятки;

нытье, хныканье, необычные звуки;

чрезмерное облизывание или грызение.

Как помочь любимцу пережить зиму

Лучший способ – соблюдать четкий график независимо от погоды. Короткие, но регулярные прогулки, игры в помещении, интерактивные игрушки, тренировки команд – все это поддерживает умственную активность.

Джонс советует: "Не позволяйте погоде управлять вашим распорядком. Даже 15-минутная активная игра дома лучше, чем полное отсутствие стимуляции".

