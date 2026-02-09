Всегда на позитиве: топ пород самых жизнерадостных собак

Все больше украинцев решаются завести собаку, но среди сотен пород найти именно ту, которая будет идеально подходить к вашему ритму жизни, характера и настроения — задача не из простых. Если вы ищете щенка, который всегда будет "на позитиве", никогда не будет скучать и уметь развеселить вас даже в самый сложный день, то стоит обратить внимание на эти 10 пород.

Об этом пишет Scotsman. Эксперты подчеркивают: все собаки нуждаются в движении и внимании, но есть породы, которым хватает коротких прогулок и искреннего общения с хозяином, чтобы они буквально излучали радость и счастье.

10 пород, заряжающих позитивом каждый день

Кламбер-спаниель — мягкая, дружелюбная и спокойная собака с широкой улыбкой. Ему достаточно одного неторопливого часа прогулки в день, чтобы оставаться счастливым. Он отлично ладит с детьми, другими животными и любит просто быть рядом с семьей.

Йоркширский терьер – маленький, но очень энергичный и веселый. Несмотря на взрывной темперамент, эти крохи быстро устают: несколько 20–30-минутных прогулок и вся энергия израсходована. Они обожают внимание, легко учатся и всегда готовы поиграть или просто полежать на руках.

Виппет – миниатюрная копия грейхаунда, быстрая, но только короткими спуртами. После нескольких минут активности виппет с удовольствием проводит остаток дня в покое, любит объятия и нежность. Это нежная и кроткая собака с большим сердцем.

Ирландский волкодав — одна из самых больших собак мира, но при этом чрезвычайно спокойная и добрая. Он быстро тратит энергию на коротких прогулках и остальное время проводит в горизонтальном положении, с удовольствием дремая рядом с хозяевами.

Итальянский грейхаунд (левретка) – маленький, грациозный и очень нежный. Обожает тепло, объятия и внимание больше, чем долгие прогулки. Короткие выгулы и много времени на диване или на руках – идеальный распорядок для этой породы.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Грейхаунд – самая быстрая собака в мире, но на самом деле это "скоростной диванный любимец". После нескольких коротких выгулов и одного-двух спринтов грейхаунд может спать 18–20 часов в сутки. Спокойный, кроткий и прекрасно чувствует себя в квартире.

Бульмастиф – большой, мощный, но очень спокойный охранник. Предпочитает медленные прогулки и долгий отдых дома. Не требует интенсивных нагрузок, идеально подходит для тех, кто хочет большой собаки без чрезмерной активности.

Чау-чау – пушистый, независимый и спокойный компаньон. Требует примерно часа умеренной активности в день, остальное время проводит в покое. Любит быть рядом с хозяином и участвовать в домашних делах без лишнего бегания.

Чихуахуа – самая маленькая порода в мире с большим характером. Из-за коротких кавычек даже 15–20-минутная прогулка для нее — настоящий марафон. Прекрасно чувствуют себя в квартире, обожают тепло, внимание и объятия.

Английский бульдог — самая "ленивая" порода в списке. Ему хватает нескольких коротких, неторопливых прогулок в день. Быстро устает, любит покой, тепло дивана и объятия. Из-за особенностей морды не любит интенсивных нагрузок и жару.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!