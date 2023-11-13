Вы точно думали иначе: как сказать по-украински 'мне обидно'

Украинским эквивалентом российского "мне обидно" является "мені прикро". Это слово означает ощущение неудовлетворения, разочарования, возникающего вследствие того, что кто-то сделал что-то не так, или когда что-то не сложилось так, как хотелось.

На это обратил внимание профессор, доктор филологических наук Александр Пономарев в блоге на сайте BBC Украина.

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Например, если кто-то сказал вам что-нибудь обидное, вы можете ответить: "Мені прикро, що ти так сказав (сказала)". Или если вы не смогли попасть на концерт, который давно хотели посетить, вы можете сказать: "Мені прикро, що я не зміг потрапити на концерт".

Другие варианты перевода "Мне обидно":

Мені боляче

Мені неприємно

Мені ніяково

Мені невесело

Мені неприємно

Однако эти варианты перевода имеют несколько иное значение, чем "мені прикро". Например, "ммені боляче" означает физическую боль после того, как вас обидели, а "мені неприємно" означает неприятное чувство, которое не обязательно связано с оскорблением.

Поэтому, лучшим переводом "мне обидно" является "мені прикро". Это слово является наиболее точным и соответствует общему значению русского выражения.

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