Выгул котов на улице: нужно ли и почему это опасно: ответ ветеринаров

В последнее время можно заметить тенденцию, когда все больше владельцев пытаются выгуливать своих кошек на поводке подобно собакам. Для одних это кажется прекрасным способом провести время вместе и дать любимцу возможность изучить мир за пределами дома. Однако специалисты по поведению животных советуют внимательно подумать перед тем, как решиться на такой шаг.

Как объясняют эксперты благотворительной организации Blue Cross, большинство кошек негативно реагируют на любые ограничения свободы. Даже держание на руках или надевание подтяжки часто вызывает у них сильный стресс и ощущение паники. Это связано с природой этих животных: они независимы, любознательны и привыкли исследовать территорию только на собственных условиях, сохраняя контроль над пространством. Об этом пишет OBOZ.UA.

Незнакомая среда, громкие звуки или контакт с другими животными во время прогулки могут спровоцировать у кота стресс или испуг. К этому добавляется еще одна особенность: для большинства из них самым безопасным и удобным местом остается свой дом. Использование поводка и ограничение движений противоречат их инстинктам. Нельзя исключать и риск побега – в случае, если кот вырвется из лямки, вернуть его будет очень сложно, а на улице его могут подстерегать дополнительные опасности.

Несмотря на это, есть и исключения. Некоторые животные, особенно если начать приучать их с детства, постепенно привыкают к подтяжке и воспринимают выгул более спокойно. В таких случаях главное – действовать постепенно, использовать только надежную экипировку и всегда заботиться о безопасности любимца.

