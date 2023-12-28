Языковед объяснил, почему мы говорим 'сорок', а не 'чотиридесят': Происхождение слова

В украинском языке числительное "сорок" обозначает четыре десятка. Однако это слово имеет очень интересную историю.

Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, почему "сорок", а не "чотиридесят". Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Видимо каждый из вас в детстве, когда еще начинал овладевать азами математики, обращал внимание, почему числительное сорок иначе образуется и звучит, ведь семьдесят, шестьдесят, пятьдесят – почему же не чотиридесят", – отметил языковед.

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Авраменко указал, что сначала этот числитель ранее назывался "чотиридесят". Однако впоследствии появилось название "сорок".

"Новая форма вытеснила старую, потому что этим способом тогда считали шкурки соболя и белки. Именно столько их нужно было, чтобы сшить одну "сорОк". "СорОк" – это древняя меховая одежда. Кстати, слово сорочка имеет тот же корень. Сначала так считали только шкурки, а затем это слово стало употребляться во всех видах счетов", – рассказал учитель.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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