Языковед объяснил, почему нельзя говорить 'боль в области сердца'

Многие не знают, как правильно перевести на украинский русское выражение "боль в области сердца". В частности, можно услышать дословный перевод.

Однако такой вариант неверен. Языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" объяснил, как правильно переводить выражения со словом область.

"Читаю в тренажерном зале города Киева: "дипломований магістр в області фізичного виховання та спорту". А ведь никак не "в области". Область может быть Харьковская, Тернопольская или Запорожская. То есть область – это административно-территориальная единица", – пояснил языковед.

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Ответчиками русского слова "область" являются слова "галузь", "сфера" и "ділянка". Например, русская фраза "исследование в области этнографии" на украинском переводится как "дослідження в галузі етнографії".

"Работать в области культуры" на украинском будет: "працювати у сфері культури". В свою очередь "боль в области сердца" – "біль у ділянці серця".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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