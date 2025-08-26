Как приготовить жареные пирожки с картофелем и луком: рецепт

Друзья, сегодня готовим многим знакомым блюдо с детства – жареные пирожки с картофелем и луком. Золотистая корочка, нежная начинка из картофеля и аромат жареного лучка – эти пирожки невозможно не полюбить. Хрустящие снаружи и мягкие внутри – настоящий вкус детства, дарящий тепло и уют.

Пирожки с картофелем и луком

Тесто

400 мл кефира

50 мл горячей воды

10 г сахара (2 ч. л.)

5 г соли (1 ч. л.)

30 мл растительного масла

650 г муки (21,5 ст. л. с горкой)

8 г разрыхлителя (2 ч. л.)

Картофельная начинка:

3 картофелины (большие)

1 луковица (большая)

зеленый лук

30 г сливочного масла

20 мл растительного масла

соль (по вкусу)

масло (для жарки)

Приготовим тесто:

В муку добавляем разрыхлитель, соль, сахар, кефир или айран, горячую воду и масло.

Замешиваем тесто руками. Вымешивать тесто долго не нужно

Накрываем тесто плёнкой и оставляем на 10-15 минут.

Приготовим начинку:

Чистим, нарезаем картофель и ставим вариться до готовности.

Нарезаем лук мелким кубиком.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим лук.

Нарезаем зеленый лук и добавляем к жареному луку. Жарим еще 1-2 минуты.

С картофеля сливаем воду, добавляем сливочное масло и толчем.

Добавляем жареный лук и перемешиваем.

Формируем пирожки:

Смазываем руки растительным маслом, берем небольшой кусочек теста и растягиваем его в круг.

Кладем в центр столовую ложку начинки, склеиваем края теста и формируем пирожечки.

Жарим пирожки на масле по бокам до золотистой корочки. Выкладываем местом скрепления вниз.

Перекладываем и обязательно накрываем полотенцем.

Из этого количества ингредиентов у получается 16-18 пирожков.