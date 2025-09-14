Сеченики из печени: самый удачный вариант приготовления печени

Друзья, сегодня мы с вами приготовим печеночные сеченики. Считаю это наиболее удачным вариантом приготовления печени. Нежные, сочные сеченики станут вашим любимым вариантом скорого ужина или обеда.

Обязательно приготовьте.

Печеночные сеченики

500 г печени (я буду использовать куриную)

2 луковицы

1 морковь (большая)

60 г муки (2 ст. л. с горкой)

50 г сметаны

100 г яиц (2 шт.)

соль (по вкусу)

черный перец (по вкусу)

масло (для жарки)

Технология приготовления:

Натираем морковь на большой терке.

Нарезаем мелко лук.

Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде с растительным маслом.

Солим морковь с луком и перемешиваем.

Моем печень, просушиваем бумажным полотенцем, убираем пленки и мелко нарезаем. Таким образом сечевики получатся у нас очень сочные.

Добавляем в печень муку и перемешиваем.

Добавляем сметану, яйца, перец, соль, укроп и снова перемешиваем.

Объединяем с жареным луком и морковью. Перемешиваем.

Жарим сеченики на разогретой сковороде с растительным маслом по несколько минут с каждой стороны. Долго не держим, чтобы они оставались сочными.