Сытный картофельный пирог на ужин
Очень простой и быстрый рецепт, если у вас нет времени готовить.
Ингредиенты:
• Картофель - 650 г;
• Тертый пармезан – 60 г;
• Твердый сыр (гауда, эменталь и т.п.) – 100 г;
• Ветчина – 100 г;
• Оливковое масло;
• Соль, перец;
• Розмарин.
Способ приготовления:
1. Нарежьте картофель тонкими слайсами.
2. Форму застелите пергаментом, выложите слайсы по кругу.
3. Полейте растительным маслом, добавьте соль, перец, пармезан.
4. Сделайте слой ветчины и сыра.
5. Повторите: картофель – масло – специи – пармезан – тертый твердый сыр.
6. Запекайте при 180° в течение 20 минут.