Жюльен с курицей и грибами
На самом деле я бы сказал, что это скорее гратен, ведь "жульен" – это вид нарезки соломкой.
Но блюдо действительно очень вкусно и родом из детства.
К рецепту:
3 шт. большие куриные бедра
500 г шампиньонов
200 г сливок 30%
150 г молока
30 г муки
15 г масла + 15 г масла
Соль, черный и ароматный перец, мускатный орех
1 ст. л. сушеных лесных грибов
Готовить легко и блюдо можно подать как индивидуальной посуде, так и в большой.
Шампиньоны и лук мелко нарезаю. На разогретую сковороду с маслом сначала бросаю лук и обжариваю до готовности, затем добавляю грибы. Не очень зажариваю.
Бедра очищаю от кожуры и косточек и нарезаю крупно. Обжариваю отдельно.
Смешиваю курицу и грибы, добавляю молоко и сливки, специи и соусру (мука, прожаренная с маслом и маслом). Так у соуса будет лучший вкус и консистенция.
Перевожу в емкость для запекания, засыпаю твердым любимым сыром. Запекаю при 200–220 °C до румяной корочки – и готово.
Курицу можно брать отварную или запеченную – оставшуюся из вчерашнего блюда.
Сыры можно миксовать по желанию по своему вкусу. Так же и грибы – можно добавлять вешенки или свежие лесные!
Приятного аппетита! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!