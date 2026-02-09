Быстрый шоколадный десерт без выпечки
Когда хочется чего-то особенного, а стоять у плиты нет сил – этот десерт с печеньем просто спасает. Вы точно должны это попробовать!
Ингредиенты:
• Печенье – 250 г
• Молоко – 500 г
• Яйцо куриное – 1 шт
• Сахар – 2 ст.л
• Ванильный сахар – 1 ч.л
• Крахмал кукурузный – 1 ст.л
• Масло сливочное – 50 г
• Шоколад – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешайте яйцо, сахар и крахмал, взбейте до однородной консистенции.
2. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. Вливайте тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая.
3. Переместите смесь на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.
4. Выложите десерт слоями: печенье – крем – печенье – крем.
5. Завершающий штрих – растопите шоколад, смешайте его с маслом и покройте десерт сверху.
Вуаль! Дайте ему немного "отдохнуть" в холодильнике, и наслаждайтесь.