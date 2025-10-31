Что скрывает дубайский шоколад: в чем опасность продукта

Сегодня Геловин – праздник, который становится все более популярным в Украине. Вместе с традицией угощать детей сладостями. Многие содержат аллергены, которые находятся на первых местах среди наиболее распространенных. Новомодный вкус из Дубая отличается целым набором таких веществ.

Дубайский шоколад с фисташковой пастой обрел популярность в социальных сетях благодаря вирусным видео. Ключевым ингредиентом в этом десерте есть фисташки, однако вместе с тем батончики часто содержат много потенциальных аллергенов, как другие орехи, кунжут, пшеницу и молоко. И не все они могут быть указаны на этикетке.

Если взять все эти аллергены, то только 0,5% людей имеют аллергию на каждый из них. Однако в целом многие потенциально могут иметь побочную реакцию на этот продукт. Врачи в других странах сообщают о росте количества аллергических реакций в праздники, когда потребление "дубайского шоколада" увеличивается.

Оригинальный шоколадный батончик создан в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 году дубайской компанией Fix Dessert Chocolatiers. Традиционно он состоит из наружного слоя молочного шоколада с кремовой начинкой из фисташек, а иногда и тахини, с добавлением хрустящего теста фило. С тех пор он эволюционировал в целую линейку продуктов, включая латте и даже торт Costco. Следуя тренду, известные производители сладостей включили "дубайский шоколад" в свой ассортимент.

Эксперты предостерегают, что "дубайский шоколад" может представлять риск для людей с пищевой аллергией. Иногда в этих сладостях есть тахини, то есть кунжут, недавно признанный в США девятым среди основных пищевых аллергенов.

Приблизительно 40-60% людей, имеющих аллергию на фисташки, также имеют аллергию на кешью (перекрестная аллергия). Человек может знать о своей аллергии на кешью, но не знать о возможной реакции на фисташки.

Тесто фило придает десерту хрустящие, но оно содержит пшеницу, а крем - молоко, а это два распространенных аллергена. Батончики могут содержать другие орехи или их следы (т.е. изготовлены на предприятии, которое также перерабатывает другие орехи).

Учитывая такое количество аллергенов, следует внимательно читать этикетки с составом продукта. Однако маркировка может отсутствовать, неточной или продукт оказаться подделкой. Людям, знающим о своих аллергиях, следует выяснить, какие именно ингредиенты входят в состав продукта. А если маркировка отсутствует, не потребляйте ее.

Важно, чтобы люди с пищевой аллергией, пробующие "дубайский шоколад", ели его с осторожностью и не игнорировали никаких симптомов, даже если они кажутся относительно легкими. Если появились зуд, крапивница, отек горла, губ или языка – немедленно обращайтесь за экстренной медицинской помощью.