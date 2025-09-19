Голубика: суперфуд для мозга

Регулярное употребление голубики помогает сохранить здоровье мозга. Исследования показали, что голубика улучшает память, настроение, внимание, концентрацию и другие когнитивные функции у людей всех возрастов. Ученые считают, что содержащиеся в этой ягоде соединения уменьшают воспаление в организме и мозге, усиливают приток крови к мозгу, поддерживают передачу сигналов между клетками мозга. Прежде всего, это биоактивные соединения флавоноиды, особенно пигменты антоцианы, которые придают ягодам синего цвета.

Далее текст на языке оригинала

Лохина входить до переліку ключових рекомендованих продуктів дієти MIND, яка знижує ризик розвитку деменції та передбачає обов’язкове, регулярне включення ягід у меню.

У звіті Frontiers in Pharmacology за 2024 рік зазначається, що метаболіти лохини мають захисний потенціал для мозку. Окрім антоціанів, автори звіту виокремили флавоноїди, каротиноїди, вітаміни С і Е. За деякими даними, вони здатні змінювати процеси в організмі, що пов'язані з віковим когнітивним зниженням, амнезією та нейродегенеративними захворюваннями, як хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

ВАЖЛИВІ ЕФЕКТИ ВІД СПОЖИВАННЯ ЯГОДИ

Вживання лохини підвищує швидкість обробки інформації мозком, що є життєво важливим для таких завдань, як керування автомобілем чи реагування на небезпеки на дорозі. Про це говорять висновки дослідження 2022 року, опублікованого в журналі Nutritional Neuroscience.

Ще одне рандомізоване контрольоване дослідження 2022 року продемонструвало, у людей 50-65 років із суб'єктивним когнітивним зниженням, які протягом 12 тижнів вживали пів склянки лохини, покращилися виконавчі функції (когнітивні навички, які допомагають нам планувати, розставляти пріоритети та виконувати складні завдання).

Інший звіт 2022 року виявив, що споживання лохини значно поліпшує обробку інформації, особливо в осіб віком 75-80 років з легким когнітивним порушенням, яке часто призводить до деменції. Учасники дослідження протягом шести місяців вживали порошок з лохини або плацебо, а потім їх результати порівняли з контрольною групою осіб без когнітивних проблем. Ті, хто вживав сублімовану лохину, продемонстрували значне поліпшення когнітивних функцій: вони зрівнялися з особами без когнітивних проблем.

Крім того, антоціани, що містяться в лохині, зменшують прояви хронічного запалення. Учасники дослідження (а це особи віком 60- 80 років, які мали легкі проблеми з пам'яттю або серцево-судинні захворювання, що підвищують ризик розвитку деменції), які приймали дієтичні добавки з антоціанами протягом майже шести місяців, мали кращі результати тестів на здоров'я серця, менший рівень запалення та нижчий рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) порівняно з тими, хто не приймав. Хронічне запалення тісно пов'язане з розвитком вікових захворювань, як рак, серцеві захворювання та когнітивні порушення.

Вживання лохини також асоційоване зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу та поліпшенням здоров'я кишечника. Деякі дослідження показують, що вона сприяє відновленню після фізичних навантажень. Результати дослідження 2021 року вказали на зв'язок між вживанням лохини та зниженням артеріального тиску. Як відомо, неконтрольований високий артеріальний тиск також є фактором ризику розвитку деменції.

Отже, лохина позитивно впливає на різні системи організму: допомагає мозку працювати краще, дає відчуття ситості та регулює рівень цукру в крові.

СКІЛЬКИ ТА В ЯКОМУ ВИГЛЯДІ СПОЖИВАТИ

Спільним елементом більшості досліджень є те, що для отримання користі потрібно їсти лохину регулярно. І це стосується не лише цієї ягоди. Дослідження показують, що регулярне вживання фруктів і овочів, що містять флавоноїди, пов'язане з меншим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера та асоційованих з нею форм деменції.

Скільки ж потрібно з'їсти? Багато досліджень розглядають споживання лохини близько 100 г за один прийом. Дієта MIND рекомендує щонайменше дві порції або 200 г ягід на тиждень, але лохину можна споживати й щодня. Дикоросла ягода містить на 33% більше антоціанів і вдвічі більше антиоксидантів, ніж звичайна.

Лохина корисна у будь-якому вигляді, але найкраще вживати її свіжою або замороженою. Заморожування ягід, зібраних у пік зрілості, дозволяє зберегти їх поживні речовини, особливо корисні для здоров'я антоціани. А от сушіння зазвичай зменшує їхній вміст.

Під час обробки ягоди втрачають частину поліфенолів і смаку. Крім того, багато виробників додають кукурудзяний сироп, цукор або олію, що можуть нівелювати користь лохини для здоров'я.