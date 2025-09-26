Как приготовить свекольный квас
Полезный, для традиционных блюд и интересный ингредиент который становится модным и за рубежом!
1.5 кг чистой красной свеклы
1.7 л воды
Марля
и пару моих секретов - как добиться успеха:
-чайная кровать соли
-столовая ложка рассола из квашеной капусты или соленых огурцов
- очищенную свеклу нарезаем довольно произвольно на дольки и кладем в банку, заливаем чистой питьевой водой. Добавляю соль и ложку рассола! Накрываю марлей и ставлю в комнатную температуру на 5-7 дней.
- сверху через неделю может образоваться пена – ее надо снять. Если дальше образуется белая пленка – это нормально; но ее тоже можно снять.
- далее пробуем и если недостаточно кислый – можно поставить еще в прохладное и темное место под марлей на недельку.
После этого процедить и в холодильник!
но можно держать со свеклой также в прохладном месте – так квас становится кислее и кислее.
рассол действует как "закваска", чтобы мы сразу добавляли правильных бактерий. Соль также помогает иметь больше правильных бактерий. Но можно и не использовать соль.