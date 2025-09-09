Українська
Как вкусно замариновать кольца кальмара за 10 минут: рецепт

Алик Мкртчян

Как вкусно замариновать кольца кальмара за 10 минут: рецепт
Как вкусно замариновать кольца кальмара за 10 минут: рецепт

Кальмары дома – всего за несколько минут подготовки!

Простой рецепт, который делается легко даже на домашней кухне, а вкусный – как в ресторане.

Ингредиенты:

Кальмары

Соль

Сахар – 1 ст. л.

Соус "Сладкий чили"

Соус унаги

Кинза (по желанию)

Чеснок (по желанию)

Приготовление:

  1. Почистить кальмары от пленки, порезать кольцами.
  2. Отварить 2-3 минуты в подсоленной воде с ложкой сахара.
  3. Заправить соусом "Сладкий чили" и унаги.
  4. Поставить в холодильник в сутки, чтобы просочились.
  5. Перед подачей можно добавить кинзу и чеснок.

Выходит блюдо с ярким вкусом и невероятным ароматом 

Не ждите возможности – сохраните, берите кальмары и готовьте это блюдо уже завтра!

Источник:instagram.com

