Как вкусно замариновать кольца кальмара за 10 минут: рецепт

Кальмары дома – всего за несколько минут подготовки!

Простой рецепт, который делается легко даже на домашней кухне, а вкусный – как в ресторане.

Ингредиенты:

Кальмары

Соль

Сахар – 1 ст. л.

Соус "Сладкий чили"

Соус унаги

Кинза (по желанию)

Чеснок (по желанию)

Приготовление:

Почистить кальмары от пленки, порезать кольцами. Отварить 2-3 минуты в подсоленной воде с ложкой сахара. Заправить соусом "Сладкий чили" и унаги. Поставить в холодильник в сутки, чтобы просочились. Перед подачей можно добавить кинзу и чеснок.

Выходит блюдо с ярким вкусом и невероятным ароматом

Не ждите возможности – сохраните, берите кальмары и готовьте это блюдо уже завтра!