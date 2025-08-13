Котлета по-киевски: секрет приготовления

Обычно ее готовили из куриного филе с косточкой от "крылышка". Для этого брали целую курицу и разбирали ее на части. Сейчас можно делать и прямо из чистого филе.

На 1 большую котлету:

150 г филе

35 г сливочного масла

2 г укропа

Также:

панировочные сухари

яйца для панировки

мука

масло для фритюра – минимум 700 г

Отделяю филе от целой курицы: малое филе снимаю отдельно, вырезаю прожилки. Большое филе "пластую" ножом, срезаю излишки до плоской части.

Измельчаю укроп и в нем обкатываю холодное масло. Формирую овальные кусочки и отправляю в морозилку охладиться.

Филе немного отбиваю под пленкой, слегка сбрызгиваю водой, чтобы оно стало более нежным и тоньшим по краям. Так его удобнее сворачивать.

Кладу сверху масло в зелени и заворачиваю рулетиком.

Все котлеты заворачиваю в одну сторону, держа руки "челноком".

Кладу котлеты в морозилку и жду, пока они хорошо охладятся и начнут хорошо держать форму.

Смешиваю 2 яйца с 1 ст. л. воды, тщательно сбиваю вилкой.

Подмороженные котлеты панирую: муку → яйцо → сухари → снова яйцо → снова сухари.

Желательно делать это вдвоем: одни руки – в яйце, другие – в сухарях

Жарю во фритюре 1,5–2 мин до румяного оттенка при 180 °C.

Затем доготу в духовке при 180 С до появления пузырьков масла на поверхности. Это означает, что масло внутри закипело и котлета готова. Иногда масло начинает появляться с разных сторон или снизу котлеты, поэтому следите внимательно. Правильная котлета – полная сливочного масла и не сырая внутри. У меня этот процесс занимает 5-6 мин.

Готовую котлету можно подавать с картофельным пюре и овощным салатом.

Резать котлету нужно от себя. Просто осторожно проткнуть ножом, чтобы получился сок.

Это очень вкусно. И вот что интересно: простое куриное филе, немного масла, зелень, а на выходе блюдо, я