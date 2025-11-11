Лимонно-медовая терияки курица: очень вкусный рецепт

Терияки + лимон = новый уровень!

Ингредиенты:

Курица (air fryer):

• Куриные бедра – 2–3 шт;

• Мука – 3 ст. л.;

• Яйцо – 1 шт;

• Кукурузные хлопья (измельченные) - 1 стакан;

• Масло (спрей или кисточка) — для смазки.

Соус "Lemon Teriyaki":

• Кунжутное масло – 1 ст. л.;

• Соевый соус - ½ стакана;

• Заменитель коричневого сахара (или обычный) – 4 ст. л.;

• Мед – 3 ст. л.;

• Чеснок – 3 зубчика, измельченные;

• Имбирь – 1 ст. л., тертый;

• Вода - ½ стакана;

• Сок лимона – по вкусу (2–3 ст. л. – именно то).

Салат из огурца и дайкона:

• Огурец – 1 шт;

• Дайкон – ½ шт;

• Греческий йогурт (низкокалорийный) – 1 стакан;

• Мед – 2–3 ст. л.;

• Соль – по вкусу;

• По желанию: чуть-чуть свежего халапеньо для пикантности

Способ приготовления:

1. Курица:

- обваляйте бедра в муке, затем в яйце, затем в кукурузных хлопьях.

- выложите в корзину аэрофрайера, слегка сбрызните маслом.

- готовьте при 195°C (385°F) ~16 мин, переверните на полпути.

- Проверьте, чтобы температура внутри была 74°C (165°F).

2. Соус:

- в сотейнике смешайте кунжутное масло, соевый соус, мед, сахар, чеснок, имбирь, воду и лимонный сок.

- подогревайте на среднем огне, пока соус не загустеет и не станет глянцевым.

3. Подача:

- полейте курицу горячим соусом

- подавайте вместе с освежающим огуречно-дайконовым салатом.

Совет: добавьте немного кунжута сверху и будет выглядеть как блюдо из ресторана.