Настоящая итальянская пицца. Чтобы тесто было вкусное, следует приготовить его заранее

Вкус зависит не только от ингредиентов, но и от подхода к приготовлению. Чтобы тесто было вкусное, следует приготовить его заранее и оставить на ночь – ферментироваться.

Муку использую "сильную" или специальную для пиццы или панетоне с высоким содержанием белка от 13,5 г: Caputo Rosso или Зернари Селект (но здесь, возможно, понадобится немного больше муки).

Тесто для пиццы (4 шарика)

450 мл воды

15 г свежих дрожжей

25 г меда

15 г оливкового масла

600 г хлебной муки

100 г цельнозерновой муки

14 г соли

На подпил - смесь 50/50 хлебной муки и мелкой кукурузной крупы или семолы.

В комнатной воде размешайте мед, масло, свежие дрожжи.

Добавляю два вида муки и соль, вымешиваю тесто, накрываю пленкой и даю ему постоять 3-4 часа при комнатной температуре (летом меньше).

А потом в холодильник на ночь (или сейчас – просто под пленку на балкон).

На следующий день, сразу после холодильника, разделяю тесто на 4 части, формирую шарики и даю тесто час и больше, чтобы согрелось.

На смеси муки и мелкой кукурузной крупы (или семолы, или манки) сформирую большой круг.

Тесто нежное и имеет хорошую гидратацию. Можно формировать его даже на пергаменте, чтобы было легче переносить.

На хорошо подпиленное снизу тесто кладу томатный соус (примерно 120 г на каждую пиццу), плотную моцареллу и любую начинку.

Бортики смазываю маслом – и в духовку!

Я люблю мясную начинку, зелень, свежую моцареллу или мучительную класть уже на готовую пиццу.

Добавляйте еще любые сыры и оливковое масло сверху и вкушайте!