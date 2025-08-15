Острые куриные крылышки: невероятно вкусные и лучше, чем в известном фастфуде
Острые куриные крылышки - опасно вкуснее и лучше, чем в известном фастфуде. Хрустящая корочка, пикантные специи, сочное мясо – и главное: приготовлено собственноручно!
Первое – крылышки надо замариновать:
куриные крылышки - 1 кг
соль – 15 г
паприка копченая – 2 ч.л.
чили сухой измельченный – 1 ч.л.
сухой чеснок – 2 ч.л.
сухой имбирь – 1 ч.л
черный перец
кумин – 1 ч.л.
кориандр – 1 ч.л.
можно добавить карри – 1 ч.л.
вода – 450 г
проверяю, чтобы крылышки были чистые, разрезаю их по суставу, складываю в миску и добавляю все специи, соль и воду. Марину 4-8 часов в холодильнике (можно на ночь). Этот процесс делает сами крылышки уже очень сочными и ароматными для приготовления.
Далее готовим смесь муки со специями:
мука пшеничная – 350 г
крахмал кукурузный – 250 г
паприка копченая – 1ч.л.
чили острый – 1 ч.л.
сухой чеснок – 1 ч.л.
сухой имбирь – 1 ч.л
черный перец
кумин – 1 ч.л.
кориандр – 1 ч.л.
можно добавить куркуму или карри – 1 ч.л.
разрыхлитель 5 г
- сливаю воду из крылышек в отдельную емкость, добавляю к ней примерно 80 г мучной смеси – и делаю тесто, как на блине по густоте.
- нагреваю масло до 180 градусов
- крылышки (по одному, руками) обкачиваю сначала в муке со специями, затем – в жидкость, снова в муку и сразу во фритюр.
Жарю около 4 мин. Проверяйте готовность и цвет.
СОУС:
сметана – 140 г
майонез – 75 г
чили свежий – 25 г
петрушка – 20 г
укроп – 15 г
мед – 25 г
соль – 5 г
сухой чеснок – 1 ч.л.
оливковое масло – 25 г
соус шрирача – 35 г
(или подкопченный соус барбекю)
Просто смешиваем все ингредиенты и готово
Вкусно – конец.