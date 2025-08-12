Рецепт консервированных огурчиков на зиму

Друзья, вы знаете, что у меня двое детей, так что к нам часто приезжает помогать родная тетушка из Запорожья. Она готовит просто невероятно, всегда быстро, вкусно и "левой ногой".

А она из тех людей, у которых не допросишься точный рецепт, все на глаз. Ну у вас тоже 100% есть такие родственники. Нужно стоять рядом, смотреть и сразу прописывать все пропорции! Вот как раз я и воспользовалась случаем, что она у меня, мы законсервировали 40 кг огурцов.

Не могу не поделиться с вами этим рецептом! Это лучшее, что я когда-нибудь пробовала. Хрустящие, ароматные, ммм…

Консервированные огурчики на зиму

На банке 3 л:

1,8-2 кг огурцов (среднего размера)

корни хрена (кусочек)

укроп

1 лавровый лист

5-6 горошков черного перца

1 головка чеснока

3 десертные ложки соли

6 десертные ложки сахара

уксус (9%)

вода (окроп)

Огурцы замачиваем в холодной воде на 2–3 часа.

Головки чеснока замачиваем в холодной воде (чеснок легче чистится).

Банки моем с содой и моющим средством, сушим.

В каждую банку кладем укроп, корень хрена, лавровый лист, перец горошком, чеснок (по желанию горький перец).

Моем огурцы.

Добавляем в банки соль и сахар.

Отдельно кипятим воду и уксус. Крышки также кипятим.

Огурцы погружаем в кипящий уксус до изменения цвета, тогда выкладываем в банки.

Заливаем кипятком вверх.

Закрываем стерильной крышкой, консервируем, переворачиваем, ставим на полотенце.

Повторяем со всеми банками, укрываем пледом и оставляем до полного охлаждения.

Готово будете смаковать зимой.

Вас ждет новый формат видео, теплая и домашняя атмосфера… Заходите в гости 💕Мы вам рады😊

И поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от рецепта и формата видео, буду очень благодарна 💕

А мы с Валюшкой отснимем для вас еще пирожечки и дрожжевую выпечку 😍Это прям тоже вау!🫶🏻

PS: ну и посетите мой сад, у меня там так много всего растет🫶🏻Снять подробное видео? Это все Валюша помогала, учила, она с землей всю жизнь, вот и я понемногу влюбляюсь 🙈😁💕