Сеченики из печени: самый удачный вариант приготовления печени

Друзья, сегодня мы с вами приготовим печеночные сеченики. Считаю это наиболее удачным вариантом приготовления печени. Нежные, сочные сеченики станут вашим любимым вариантом скорого ужина или обеда.

Обязательно приготовьте.

Печеночные сеченики

500 г печени (я буду использовать куриную)

2 луковицы

1 морковь (большая)

60 г муки (2 ст. л. с горкой)

50 г сметаны

100 г яиц (2 шт.)

соль (по вкусу)

черный перец (по вкусу)

масло (для жарки)

Технология приготовления: