Сеченики из печени: самый удачный вариант приготовления печени
Друзья, сегодня мы с вами приготовим печеночные сеченики. Считаю это наиболее удачным вариантом приготовления печени. Нежные, сочные сеченики станут вашим любимым вариантом скорого ужина или обеда.
Обязательно приготовьте.
Печеночные сеченики
500 г печени (я буду использовать куриную)
2 луковицы
1 морковь (большая)
60 г муки (2 ст. л. с горкой)
50 г сметаны
100 г яиц (2 шт.)
соль (по вкусу)
черный перец (по вкусу)
масло (для жарки)
Технология приготовления:
- Натираем морковь на большой терке.
- Нарезаем мелко лук.
- Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Солим морковь с луком и перемешиваем.
- Моем печень, просушиваем бумажным полотенцем, убираем пленки и мелко нарезаем. Таким образом сечевики получатся у нас очень сочные.
- Добавляем в печень муку и перемешиваем.
- Добавляем сметану, яйца, перец, соль, укроп и снова перемешиваем.
- Объединяем с жареным луком и морковью. Перемешиваем.
- Жарим сеченики на разогретой сковороде с растительным маслом по несколько минут с каждой стороны. Долго не держим, чтобы они оставались сочными.
- Переворачиваем, сеченики отлично держат форму.
- Переводим на тарелку, ждем пока немного остынут и смакуем.